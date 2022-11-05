اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق في السويس

أعلنت محافظة السويس، فصل الكهرباء عن عدد من المناطق الواقعة، بنطاق حي السويس، اليوم السبت 5 نوفمبر، وذلك بسبب إجراء أعمال الصيانة، على أن يجري إعادة التيار بعد الانتهاء من تلك الأعمال.

فصل الكهرباء عن مناطق حوض الدرس ومتحف السويس

وذكر بيان صدر عن محافظة السويس، أن المناطق التي يتم فصل التيار الكهربائي عنها، نظرا لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالشبكة الكهربائية، هي منطقة حوض الدرس بحي السويس منها المديرية المالية والضرائب ومعهد نظم المعلومات ومتحف السويس القومي وبنك الإسكندرية ببورتوفيق.

موعد وفترة فصل التيار الكهربائي

وحدد البيان الصادر عن محافظة السويس، أن فصل الكهرباء عن عدد من المناطق بحى السويس وذلك اليوم السبت 5 نوفمبر 2022 من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 12 ظهرًا.

هذا وتم التنسيق بين رئاسة حي السويس، وبين الجهات المحدد فصل التيار عنها لوقوعها في نطاق الإصلاحات، حتى يتم الاستعداد بالمحولات البديلة، لاستخدامها لحين عودة التيار الكهربائي.