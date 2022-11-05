تحرير 227 محضرا وضبط 9 أطنان أعلاف مجهولة المصدر في حملات بالمنوفية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، برئاسة عاطف الجمال، مدير المديرية، عدة حملات تموينية اليوم السبت، أسفرت عن تحرير 227 محضرا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بينها 85 محضر مخالفات مخابز تنوعت بين نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و142 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى.

حملات تموينية في المنوفية

وقال مدير «تموين المنوفية» إنه تم تحرير محضر جنح قويسنا ضد صاحب ثلاجة لحفظ اللحوم المجمدة بناحية شارع الجيش لحيازته كمية 1 طن و120 كيلو جرام لحوم مجهولة المصدر وبدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بهدف بيعها بأزيد من السعر الرسمي المتداول بالأسواق، كما تم تحرير محضر جنح أشمون ضد المدير المسئول عن محل لتجارة وبيع الأعلاف الحيوانية بناحية سنتريس لحيازته كمية قدرها 9 أطنان أعلاف بدون مستندات ومجهولة المصدر.

تشديد الرقابة على الأسواق

من جانبه شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق حفاظاً على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أي تلاعب.

يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومستودعات البترول بنطاق المحافظة لضبط المخالفين.