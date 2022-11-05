مصرع عامل دهسا أسفل عجلات قطار في محطة دمنهور بالبحيرة

لقي عامل مصرعه، اليوم السبت، جراء سقوطه تحت عجلات قطار ركاب بمحطة السكة الحديد بدمنهور، أثناء محاولته النزول قبل توقف القطار على رصيف المحطة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد مصرع عامل أسفل عجلات القطار أثناء محاولة نزوله من القطار، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام، وتحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين أنه أثناء محاولة نزول «أحمد.خ.ا» من القطار قبل أن يتوقف في محطة السكة الحديد بدمنهور، سقط أسفل عجلات القطار ولقي مصرعه في الحال.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.