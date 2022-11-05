«الأعلى للجامعات» يناقش تعديل لوائح عدد من كليات الآثار

ناقش الاجتماع التاسع لقطاع لجنة الآثار بالمجلس الأعلى للجامعات، إعداد وتعديل لوائح بعض الكليات بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وإنشاء بعض الأقسام الجديدة.

وافتتح الاجتماع، الدكتور محمد إبراهيم علي، رئيس اللجنة والمشرف على قسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية بالكلية، وانتقل إلى جدول الأعمال الذى تضمن التصديق على محضر اللجنة السابقة، ومناقشة العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الصلة بالجانب العلمي والتعليمي والتنظيمي بقطاع الآثار ومختلف كليات الآثار بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

وجرت مناقشة إنشاء مركز دراسات بحثي تابع لقطاع الدراسات العليا، واستعراض تقارير بعض اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة القطاع.

واستضافت كلية الآثار بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور حسام طنطاوي القائم بأعمال عميد الكلية، اليوم، الاجتماع، برئاسة الدكتور محمد إبراهيم علي رئيس اللجنة ووزير الآثار الأسبق، وأمانة الدكتور علا العجيزي العميد الأسبق لكلية الآثار بجامعة القاهرة، وبحضور أعضاء هيئة مكتب اللجنة من عمداء كليات الآثار، ورؤساء أقسام الآثار بكليات الآداب، والشخصيات العامة والخبراء من الخارج والأمانة الفنية.