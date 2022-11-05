تشييع جثمان أب توفي في قاعة زفاف نجليه بالبحيرة.. «ملحقش يفرح بأولاده» (صور)

شيع أهالي قرية زهرة التابعة لمركز شبراخيت بالبحيرة، قبل قليل، جثمان خالد أبو زهرة الذي توفي أمس داخل قاعة أفراح أثناء حفل زفاف نجليه، وسط وسط حالة من الصدمة لذويه، لا سيما أنه كان يتمتع بصحة جيدة.

وفاة أب في حفل زفاف ابنيه

وكانت قد شهدت أمس إحدى قاعات الأفراح بمدينة شبراخيت دوي أصوات صراخ وعويل عقب وفاة «أبو زهرة» أثناء حفل زفاف نجليه، وجرى نقله إلى مستشفى شبراخيت العام لتوقيع الكشف الطبي عليه إلا أنهم تفاجأوا بوفاته.

انهيار أهالي القرية

وشهد تشييع الجثمان انهيار أهل المتوفى وأصدقائه، حيث ردد بعضهم «كان عازمنا امبارح ومتغديين عنده في الفرح، والنهاردة بنشيع جنازته، ملحقش يفرح بأولاده».

الحزن يسيطر على أهالي القرية

ويعيش أهالي القرية حالة من الحزن أثناء تقديمهم العزاء في والد العريسين، بدلا من تقديم التهنئة له.

وقال محمد عمر، أحد أهالي القرية، إن الأفراح كانت تعم القرية أمس، واليوم نعيش حزن وتشييع جثمان، «ولاده ملحقوش يفرحوا الله يكون في عونهم، وربنا يصبرهم على اللي هما فيه».