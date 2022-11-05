تخصيص ساحة لـ«التظاهر من أجل المناخ» بشرم الشيخ.. مزودة بمنطقة خدمات

يجتمع قادة العالم غدًا على أرض مصر للمشاركة في قمة المناخ COP27 العالمية بمدينة شرم الشيخ، والتي من المقرر تستقبل 40 ألف شخص بينهم 100 رئيس دولة حول العالم، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المندوبين والمجتمع المدني ووسائل الإعلام العالمية وجميع الجهات المعنية من ذوي الصلة، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022.

وخصصت مدينة شرم الشيخ عدة أماكن وساحات مميزة، تضم كل ساحة منها فئة معينة، مثل الوفود والمجتمع المدني والعلماء والأكاديميين والشباب والفنانين، ومنها ساحة «التظاهر» للوفود المشاركة في قمة المناخ COP27، وتقع أمام المركز الدولي للمؤتمرات بجوار ميدان الزهور، ومساحتها 2000 متر ضمن المنطقة الخضراء، وجرى إحاطتها بسور حديدي، ومزودة بمنطقة خدمات عبارة عن مطاعم وكافيهات، وهي مخصصة للتظاهر من أجل المناخ.

المنطقة الزرقاء للتفاوض بين المندوبين

كما تم تخصيص المنطقة «الزرقاء»، المقامة بمركز المؤتمرات في شرم الشيخ، للمفاوضات بين المندوبين بقمة المناخ، وسيتم تنظيم قائمة طويلة من الأحداث الديناميكية من قبل الحكومات والمراقبين المعتمدين بما في ذلك الشباب والعلماء.

المنطقة الخضراء تستقبل المجتمع المدني والفنانين

فيما تستقبل المنطقة «الخضراء» والتي تبلغ مساحتها 22500 متر مربع، الأعمال والشباب والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والفنانين من جميع أنحاء العالم، وهي مساحة إضافية للحضور والمشاركين في COP27.

مناقشة قضايا تغير المناخ

ويتابع العالم أجمع فعاليات قمة المناخ التي تستضيفها مصر لمناقشة قضايا التغيرات المناخية على المستوى الدولي؛ لمواجهة التحديات وآثارها على مختلف الدول، والخروج بتوصيات للمساهمة الفعالة للتعامل مع قضايا المناخ وحل المشاكل المتعلقة بها.