خبراء يرصدون فوائد مؤتمر المناخ: يدعم خطة مصر لاستهداف 30 مليون سائح

يترقب العالم لحظة انطلاق مؤتمر المناخ «COP 27» في مدينة شرم الشيخ، غدا الأحد، وينظر كثيرون لهذه القمة باعتبارها فرصة لإنعاش السياحة المصرية، بعد أن تأثرت كثيرا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتعليقا على ذلك، قال مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن مؤتمر المناخ في نسخته 27 الذي سيُعقد في شرم الشيخ هو فرصة هائلة للترويج للمقاصد السياحية في المدينة، خاصة في ظل انعقاده في بداية الموسم السياحي.

«شاكر»: المؤتمر بمثابة ترويج خاص للأماكن السياحية

وأضاف «شاكر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا بد من استغلال هذا الحدث العالمي وإعداد برنامج متكامل للترويج للسياحة، خاصة أن المؤتمر مُقام على أرض السحر والجمال وهي مدينة شرم الشيخ، والتي تحتوي على العديد من الأماكن السياحية، موضحا أن استقبال ضيوف المؤتمر هو ترويج خاص لإظهار جمال الأماكن السياحية القديمة.

«العدوي»: سياحة المؤتمرات تدعم خطة استهداف 30 مليون سائح

ومن جانبه، قال عماد الدين العدوي، مرشد سياحي، إن المؤتمرات من أهم أنواع السياحة ، لذا فإن مؤتمر المناخ في حد ذاته سيمثل سياحة للأماكن التاريخية المتواجدة في شرم الشيخ، مشيرا إلى أن معظم الدول تهتم بسياحة المؤتمرات لأسباب اقتصادية وسياسية.

وتابع «العدوي» لـ«الوطن»، أن إقامة مؤتمر المناخ في دولة بحجم مصر، وحضور شخصيات عامة وبارزة على جميع المستويات، سيوجه أنظار العالم للأماكن السياحية في وقت وحدث واحد، وسيُعطي رسائل إيجابية عن مصر وحضارتها وثقافتها على مر العصور.

وأشار المرشد السياحي، إلى أن قدرة مصر الكبيرة على تنظيم وتأمين مثل هذه المؤتمرات تُضيف لرصيدها الهائل لدى منظمي السياحة العالمية، وتُعطى انطباعا جيدا وإيجابيا لدى الراغبين في السفر والسياحة، ويدعم خطة استهداف 30 مليون سائح، بهدف إقامة حوار وتبادل الرؤى والمقترحات لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية للمقاصد المصرية.

«كارم»: قمة المناخ وضعت مصر بقوة على الخريطة السياحية العالمية

وأكد محمد كارم، خبير سياحي، لـ«الوطن»، أن قمة المناخ وضعت مصر بقوة على الخريطة السياحية العالمية، «كأن الريس بيوجه رسالة للعالم كله، ويقولهم تعالوا شوفوا مصر بقت إيه».

وذكر «كارم»، أن استقبال مصر لمؤتمر المناخ يعد ترويجا للسياحة خلال وقبل وبعد المؤتمر، وهذا ما يضعها تحت أنظار العالم أجمع.