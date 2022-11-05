حملات لإزالة البناء المخالف في 5 أحياء بالإسكندرية

نفذت 5 أحياء في محافظة الإسكندرية، حملات مكبرة لإزالة البناء المخالف تنفيذًا لتكليف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية في المحافظة، بالتصدي بكل حزم لأعمال البناء المخالف.

وشن حي أول المنتزه في الإسكندرية، برئاسة اللواء محمد سحلول، حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف، حيث جرى رصد أعمال تشوين في شارع محمد بن سعد متفرع من شارع 45 بحري، وجرى إيقاف الأعمال والتحفظ على 2 طن أسمنت وكمية كبيرة من الطوب الأحمر وونش كامل وبعض المعدات المستخدمة في أعمال البناء، وإيقاف تلك الأعمال في شارع 22 الفلكي والتحفظ على خلاطة وونش، فضلًا عن إيقاف أعمال بناء في سوق الزوايدة والتحفظ على موتور ونش، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إزالة أسوار مباني في شارع الإخلاص بالعامرية

وأوقف حي أول العامرية برئاسة اللواء أشرف بدران، أعمال صب أعمدة وفك شدة خشبية العقار الكائن بعد «مرور مرغم»، وإزالة أسوار مباني خلف محطة الصرف الصحي في العامرية للأعمال وأعمدة وسقف بالعقار الكائن بآخر شارع الإخلاص في العامرية البلد.

ونفذ حي ثاني العامرية، حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال بناء مخالف في قرية قرطبة في الكينج بحري، وكذلك إزالة سملات وأسوار من الطوب على أرض زراعية في المهد في قرية الصاعدة.

وتمكنت حملة مكبرة في حي غرب، برئاسة المهندسة سحر شعبان، من إيقاف أعمال مخالفة بالعقار الكائن 37 في شارع إبراهيم باشا نجيب ناصبة الوهابي، والتحفظ على ونش وكمية من الأسمنت.

إزالة فورية لعقار مخالف في العجمي

وواصل حي العجمي برئاسة السيد موسي، حملة إزالة فورية لعقار مخالف عبارة عن طابق أرضي بمنطقة أبو تلات بحري، حيث جرى إزالته بالكامل.

ووفق بيان المحافظة، تواصل الأجهزة التنفيذية في المحافظة على استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة، لمنع أعمال البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاهه.