لا تحرق القمامة.. بدائل رخيصة تخفض انبعاثات الكربون عالميا بنسبة 13%

كشف تقرير حديث صادر عن منظمة التحالف العالمي لبدائل الحرق (GAIA) عن أن التعديلات البسيطة في منظومة معالجة النفايات، لا سيما في المناطق الحضرية، يمكن أن تخفض انبعاثات الكربون بما يعادل الانبعاثات السنوية لـ300 مليون سيارة.

وأشار التقرير إلى أن هناك بدائل لعمليات حرق القمامة بإمكانها خفض انبعاثات الكربون؛ ومنها على سبيل المثال: التسميد وإعادة التدوير.

إعادة فصل النفايات أبرز الحلول

ونظر المؤلفون في عدة استراتيجيات بديلة للوصول إلى «صفر نفايات»، مثل فصل المواد العضوية، والتسميد، وإعادة تدوير المواد غير العضوية، وفي حين أن هذه الإصلاحات لن تزيل انبعاثات الميثان من نظام النفايات، قدر «التقرير» أن تلك السياسات يمكن أن تقلل إجمالي انبعاثات الميثان من المصادر البشرية بنسبة تصل إلى 13% على مستوى العالم.

وأكد المؤلفون، أن التركيز على الحد من النفايات لن يقتصر فقط على معالجة الميثان، الذي يتسرب من مدافن النفايات مع تعفن المواد العضوية، ولكن يمكن أن يحدث أيضًا تأثيرًا كبيرًا في تلوث الكربون الناتج عن تصنيع ونقل واستخدام السلع.

المؤلف المشارك للتقرير نيل تانجري، قال: «الإدارة الأفضل للنفايات أفضل حل لتغير المناخ الذي يحدق بنا، ولا يتطلب الأمر تقنية جديدة براقة أو باهظة الثمن، يتعلق الأمر فقط بإيلاء المزيد من الاهتمام لما ننتجه ونستهلكه، وكيف نتعامل معه عندما لا تكون هناك حاجة إليه».

وشدد المؤلفون على أن معالجة النفايات ستكون عنصرًا أساسيًا للوصول إلى الهدف الطموح لاتفاق باريس المتمثل في الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

ووضع الباحثون نموذجًا لتخفيضات الانبعاثات المحتملة من 8 مدن حول العالم، ووجدوا أنه في المتوسط، يمكنهم خفض انبعاثات قطاع النفايات بنسبة 84% تقريبًا، وسبق أن تعهدت الحكومات في جميع أنحاء العالم بالحد من انبعاثات الميثان (CH4) الذي يمتص 80 مرة من الإشعاع الشمسي خلال فترات قصيرة أكثر من ثاني أكسيد الكربون في معركتها للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

خفض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2030

في قمة المناخ COP26 التي عقدت بجلاسكو العام الماضي، وافقت أكثر من 100 دولة بموجب التعهد العالمي للميثان على خفض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2030، لكن العديد من مصادر انبعاثات غاز الميثان الرئيسية بما في ذلك الصين وروسيا وإيران والهند فشلت في التوقيع.

ورأى الخبير في لجنة الموارد الدولية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يانيز بوتوشنيك، أن التقرير يوضح الأهمية الكبيرة لمواءمة أنظمة النفايات لدينا مع الأهداف المناخية، وأنه يسلط الضوء على الضرورة المطلقة لتقليل المصادر الجذرية للنفايات من خلال تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك باستخدام جميع الأدوات المتاحة.