هل تكفي الأسمدة لإطعام 10 مليارات نسمة 2050؟.. بنك سويسري يكشف

تقدِّر الهيئات الصناعية أن القيمة السوقية للأسمدة الحيوية ستتضاعف لتصل إلى 16 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بينما سيتضاعف الطلب على الأمونيا الخضراء خمس مرات إلى ما يقرب من 70 مليون طن سنويًا بحلول عام 2040، بحسب دراسة بنك لومبارد أودييه السويسري.

الدراسة الحديثة، تشير إلى أن إنتاج ما يكفي من المحاصيل لإطعام 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050، يتطلب ذلك بناء نظام غذائي عالمي مستدام، وقد تعهدت 115 دولة بالقيام بذلك، ووعدت بإعادة 20% من جميع الأراضي الزراعية إلى الطبيعة بحلول عام 2030.

يلفت «البنك السويسري» إلى أنه «تحت أقدامنا، تعيش مليارات البكتيريا، ومجموعة مذهلة من الفطريات، والعديد من الكائنات الحية الدقيقة الأخرى في شبكة معقدة وحساسة، فتحتوي حفنة واحدة من التربة على كائنات أكثر من عدد البشر على الأرض».

مليارات البكتيريا والفطريات تؤمن بيئة خصبة ذات إنتاجية أعلى بعيداً عن الكيماويات

ويقول في دراسته بعنوان: «التربة: الطعام المنسي بطل خارق»: «تحت الأرض، تقوم أكبر الكائنات الحية على الأرض بالبناء بواسطة النظام البيئي للتربة، فتتجمع البكتيريا المعززة للنمو حول الجذور، وتعمل الشبكات الفطرية الممتدة لأميال كطرق سريعة تتواصل من خلالها النباتات وتنقل الموارد، فنرى فوق الأرض الأشجار والنباتات التي تستفيد من سخاء التربة».

ويلفت إلى أن التربة الصحية هي تلك التي تحبس الكربون، وتنقي المياه، وتمنع الفيضانات، وتأمينها من الجفاف، وتغذي النباتات وتقدم المضادات الحيوية لعلاج بعض من أصعب أنواع العدوى التي نواجهها، مشيراً إلى أن البشر استفادوا من هذا العالم السفلي الخير لآلاف السنين، لكن في العقود الأخيرة أصبحنا نعتبره أمرًا مفروغًا منه، ففي أوروبا، تضاعفت غلة العديد من المحاصيل الأساسية ثلاث مرات منذ عام 1960، لكن تحقق ذلك على حساب التربة، حيث أدت الزراعة الأحادية والحرث والحرث المتكرر والاستخدام العشوائي للأسمدة والمبيدات إلى تجريد التربة من معظم ما يجعلها ذات قيمة.

تشير الدراسة، إلى أن أكثر من نصف التربة السطحية في العالم قد تدهورت بسبب نقص القدرة على الاحتفاظ بالمياه فتتعرض التربة المتدهورة لخطر الانجراف والتطاير، وتتطلب زيادة المدخلات الكيميائية لدعم نمو المحاصيل، لكن لبناء أنظمة غذائية مستدامة، يجب أن نعيد تربتنا إلى طبيعتها.

ويضرب «لومبارد أودييه» ثلاثة أمثلة لمزارعين، نجحوا في تخصيب التربة بموارد مالية أقل، وعائد إنتاجي أكبر، فيقول: «في أوائل الثمانينيات، بدأ المزارع السويسري إرنست جوتش ما سيصبح تجربة رائدة بعد لك، فمع مع وجود رقعة متدهورة من الأراضي في الأمازون البرازيلية، شرع «جوتش» في استعادة نظام بيئي منتج باستخدام نظام الزراعة الذي أصبح يعرف باسم الزراعة التركيبية، فتجنب المدخلات الخارجية، وسخر العمليات الطبيعية لالتقاط الكربون وإطلاق العناصر الغذائية، وكان عمله ناجحًا بشكل مذهل، وتم تحويل مساحات كبيرة من الأراضي غير الخصبة سابقًا إلى مزرعة غابات منتجة ومستدامة ذاتيًا».

من خلال زراعة «أشجار السماد» في أرضه الزراعية وحولها، تمكن «جوتش» من زيادة استقرار التربة وخصوبتها واحتجاز المياه، وفي العديد من الدول الأفريقية، أدت زراعة الأشجار للتخصيب الطبيعي إلى زيادة غلة الذرة بنسبة تصل إلى 100%، حسمبا تشير الدراسة.

وفي المملكة المتحدة، حقق إيان تولهيرست نجاحًا مشابهًا من خلال مزرعته العضوية على الأرض التي كانت في يوم من الأيام فقيرة جدًا وكانت تُعتبر قاحلة، قبل أن يحقق غلة محاصيل تنافس المزارع العملاقة، على الرغم من عدم استخدام منتجات الثروة الحيوانية أو المدخلات الكيميائية، وكما زرع «جوتش» المحاصيل بين الأشجار السمادية، يزرع «تولهيرست» حشائش بين محاصيله، وهذا يزيد من احتباس الماء، ويجمع المغذيات، ويعزز التنوع البيولوجي للتربة، مستمداً تجربته عبر عقود من الإنتاج، كانت فيها أراضي تولهورست الزراعية أكثر خصوبة، على الرغم من عدم استخدام الأسمدة أو المبيدات الحشرية أو مبيدات الأعشاب مطلقًا، كما يشير «البنك».

المزارع التقليدية يمكن أن تنتقل إلى نموذج متجدد خطوة بخطوة

في وسط المكسيك، أثبت «ألفارو نييتو» أن المزارع التقليدية يمكن أن تنتقل إلى نموذج متجدد خطوة بخطوة، فمن خلال تعزيز موائل الحياة البرية الطبيعية في مزرعته وحولها، ومن خلال تشجيع النباتات غير المحصولية، بمرور الوقت، تمكن «نييتو» من القضاء على استخدام مبيدات الآفات وخفض الحاجة إلى مدخلات الأسمدة بشكل كبير، حيث أدت جهوده إلى زيادة مستوى المواد العضوية في تربته، وهو مقياس لصحتها وخصوبتها، بمقدار أربعة أضعاف.

بحسب الدراسة، يقدر المنتدى الاقتصادي العالمي أن الزراعة الطبيعية يمكن أن تحقق 200 مليون طن إضافية في إنتاج المحاصيل مع خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في القطاع بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بتقليل العبء الكيميائي على التربة.

تلفت الدراسة إلى أن شركة «يارا» التي يقع مقرها في النرويج وتعتبر واحدة من أكبر شركات الأسمدة في العالم، باتت تزود عشرات الملايين من المزارعين كل عام، بالأسمدة الأخضراء، بهدف تكثيف إنتاج الأسمدة الحيوية الأفضل لصحة التربة، وبناء مصنع هيدروجين للطاقة المتجددة يوفر الأمونيا الخضراء لاستخدامها في إنتاج الأسمدة المحايدة للكربون اعتباراً من 2023.