توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شبورة وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، وتفاصيل درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، بداية من غد الأحد وحتى الثلاثاء 8 نوفمبر الجاري.

توقعات طقس الأيام المقبلة

ويسود خلال الـ72 ساعة المقبلة، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

ومن المتوقع أن يكون الطقس غائما بشكل جزئي على معظم الأنحاء، كما يشهد وجود شبورة مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما نشهد سقوط أمطار خفيفة على أقصى غرب البلاد والسواحل الشمالية بنسبة حدوث 30%، وذلك على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأحد 6 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

- الوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 17.

درجات الحرارة الإثنين 7 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: العظمى 26 والصغرى 17.

- الوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 17.

درجات الحرارة الثلاثاء 8 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: العظمى 25 والصغرى 17.

- الوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 16.