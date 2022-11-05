حبس المتهم بطعن شقيق زوجته في السلام.. «خلافات أسرية السبب»

أمرت النيابة العامة، اليوم، بحبس المتهم بطعن شقيق زوجته في منطقة السلام بمحافظة القاهرة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعدما نجحت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية في القبض على المتهم.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة القانونية المنتظر توقيعها على المتهم بطعن شقيق زوجته في السلام، يقول سمير عبد العظيم المحامي بالنقض إن المادة 240 من قانون العقوبات تنص على الآتي:

«كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين».

بلاغ إلى قسم شرطة السلام

وكان قسم شرطة السلام تلقى بلاغا من أحد المستشفيات بقدوم أحد الأشخاص مصابا بجرح في الصدر، وتبين من التحقيقات أن المتهم طعنه من خلال استخدام السلاح الأبيض «سكين» بسبب خلافات أسرية بين الطرفين.

القبض على المتهم

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم وكان بحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، واعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.