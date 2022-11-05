ضبط 7 أطنان سولار قبل بيعها في السوق السوداء بسوهاج

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، أنه جرى تدشين حملات تموينية مُكبرة على مستوى المراكز في المحافظة، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية الأمن، وذلك لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، وضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين.

ضبط 7 أطنان سولار

وأوضح وكيل وزارة تموين سوهاج، في بيان، أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط 7 أطنان سولار، مجمع للبيع بالسوق السوداء وتحقيق مكاسب غير مشروعة في الثمن، بدائرة المديرية بسوهاج.

تحرير محضر بالواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالمديرية، يفيد بتمكن ضباط الإدارة من ضبط 7 أطنان سولار، مجمع للبيع بالسوق السوداء وتحقيق مكاسب غير مشروعة في ثمنهم، بدائرة المدينة بالمديرية في سوهاج.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت جهات المختصة التحقيق.