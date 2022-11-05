الحبس عام للمتهم بابتزاز «مريم» ضحية السرطان بالمنوفية.. ووالدتها: «حق بنتي رجع»

قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في الغربية، بالحبس لمدة عام مع النفاذ وغرامة 100 ألف جنيه، في القضية المتهم فيها شاب لقيامة بابتزاز الطالبة مريم النوحي ضحية السرطان والتي توفيت بعد الإساءات المتكررة لها، وكذلك ابتزاز أسرتها بنشر صور لهم وقيامه بفبركة ونشر أخبار كاذبة عنهم.

والدة مريم: «هروح ادعيلها وأقولها إن حقك جه»

وعبرت والدة مريم ضحية السرطان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن سعادتها بحصولها وأسرتها عن حقوقهم والحكم بحبس المتهم، مشيرة إلى أنها ستذهب إلى قبر ابنتها عقب عودتها وقراءة القرآن الكريم على قبرها والدعاء لها بالرحمة والمغفرة، قائلة: «هروح ادعيلها وأقولها إن حقك جه».

وأكد محمد مسلم محامي أسرة مريم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المحكمة قضت بحبس المتهم سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، مؤكداً أن الحكم أول درجة كان بحبس المتهم 3 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، وأنهت محكمة جنح مستأنف اقتصادية الغربية الحكم اليوم لحبس وغرامة للمتهم في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما حررت أمنية الرافعي، مقيمة بمركز تلا بالمنوفية، مُعلمة، محضرًا تتهم فيه «أ. خ» طالب جامعي، بابتزازها وابنتيها، من خلال نشر صور خاصة لهن والتشهير بهن عبر صفحات السوشيال ميديا.