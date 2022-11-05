السجن 6 سنوات لـ4 متهمين في سرقة توك توك وتهديد صاحبه بالبحيرة

أصدرت محكمة جنايات دمنهور، حكمها في القضية المقيدة برقم 9802 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة أبو المطامير، بالسجن المشدد 6 سنوات على 4 متهمين وهم «م.ع.م»، «م.ر.ف»، «ف.أ.ا»، «أ. ال. ب»، وذلك لاتهامهم بسرقة المجني عليه «أ.م.ع» تحت تهديد السلاح بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

جاء الحكم برئاسة المستشار ياسر الوصيف، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين رشدي وتامر عتمان، وسكرتارية خالد حسين.

أحداث واقعة سرقة توك توك في البحيرة

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد اتهام «أ.م.ع»، المجني عليه بيقام المتهمين السابق ذكرهم بسرقة التوك توك الخاص به تحت تهديد السلاح.

تحريات المباحث حول واقعة سرقة توك توك في البحيرة

وأشارت تحريات المباحث، أنه حال سير المجني عليه «أ.م.ع» سائق توك توك في الطريق العام للعمل قام المتهمون «م.ع.م»، «م.ر.ف»، «ف.أ.ا»، «أ. ال. ب» بسرقته، وذكرت التحريات أن المتهم الأول صعد للركوب معه إلى التوك توك، وفؤجي بالمتهم الثاني يشهر في وجهه سلاحا أبيض مطوة.

وأدى ذلك لشل حركته وتواجد المتهم الثالث والرابع على مسرح الجريمة للشد من أزرهما، واستولوا على التوكتوك وفروا هاربين.

وتحرر محضر بالواقعة وبعرضهم علي النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات دمنهور التي أصدرت حكمها على المتهمين اليوم بالسجن المشدد 6 سنوات.