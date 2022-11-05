مكاسب سياسية بالجملة من تنظيم مصر لقمة المناخ.. ثقل دولي ورسالة للعالم

بدأت مدينة شرم الشيخ تستقبل الوفود من جميع أنحاء العالم من بينهم زعماء وقادة الدول القادمين لحضور قمة المناخ cop27 والذي سينطلق، غدًا، ويستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة رؤساء وقادة 197 دولة حول العالم.

تنظيم مصر لقمة المناخ في مدينة شرم الشيخ بحضور قادة وزعماء العالم أمر له العديد من المكاسب السياسية، وهو ما يوضحه أساتذة العلوم السياسية في حديثهم مع «الوطن».

قال الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن استضافة مصر لقمة المناخ cop27 حدث له العديد من المكاسب السياسية والبيئة، خاصة في ظل حضور دول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة، والذين يتجاوز عددهم الـ180 دولة.

بدرالدين: استضافة cop27 تعطي مصر ثقلا سياسيا

وأضاف «بدر الدين»، أنّ استضافة cop27 تعطي مصر ثقلا سياسيا، خاصة أن قضية المناخ تهم العالم أجمع وليس مصر أو القارة السمراء فقط، بل هى قضية ينعكس أثرها على العالم أجمع، مشيرًا إلى مشاركة وفود من مختلف دول العالم يعكس دور مصر الدولي، وتركيزها على الاهتمام بالمشكلات العالمية.

حضور زعماء وقادة الدول في مؤتمر واحد يعطي فرصة للقاءات الثنائية والمشاورات على هامش قمة المناخ، ما يفتح بابا لبحث قضايا اقتصادية وسياسية ومجالات للتعاون المشترك، ويؤكد على الثقل الساسي الدولي لمصر، بحسب ما ذكره أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وتابع بأنّ انعقاد القمة في هذا التوقيت بحضور زعماء وقادة الدولة يعد رسالة إلى العالم أجمع أن مصر بلد الأمن والأمان، ولديها القدرة التنظيمية؛ لاستضافة هذا الحدث الدولي، بجانب تعزيز مسمى شرم الشيخ كـ«مدينة السلام».

سعيد: مؤتمر المناخ في مصر رسالة دليل على استقرارها الأمني

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبدالمنعم سعيد، أستاذ العلوم السياسية، أن عقد قمة المناخ في شرم الشيخ يؤكد ثقل مصر الإقليمي والدولي، كما أنّ الحضور رفيع المستوى من قادة وزعماء العالم دليلا على الاستقرارالأمني والسياسي لمصر، ودورها في القضية العالمية.