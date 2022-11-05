داعية إسلامي: بعض الناس تتصرف كأنها مندوب العناية الإلهية (فيديو)

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن المؤمنين الملتزمين بشعب الإيمان الأخلاقية، لهم ما يشاؤون عند ربهم، لافتا إلى أن من صفات المؤمن وشعب الإيمان، جبر الخواطر.

عبدالمعز: المؤمن ميزعلش حد

تابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم: «المؤمن ميزعلش حد، مفيش حاجة اسمها أشتم الناس واجرحهم، وابقى سليط اللسان، وأقول أصلي أنا صريح، دى مش صراحة دي وقاحة، مفيش حاجة اسمها تشتم وتجرح وتقول بتنتقد».

عبدالمعز: الناس جرى لها إيه تقعد تحاسب وتشتم.. بإمارة إيه

واستكمل: «الناس جرى لها إيه، تقعد تحاسب وتشتم، بإمارة إيه ده، ربنا قال لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنت لست عليهم بميسطر، مش هتحاسبهم، ربنا بس هو اللي بيحاسب، من الكل لنا مهمة أننا نحاسب الناس، ده فى ناس بتتعامل انها مبعوث العناية الإلهية، ده ربنا قال لسيدنا محمد فذكر، فقط، وأن عليك إلا البلاغ، عشان كده سيدنا محمد عاش فى الدنيا جابرا للخواطر، يقولوا له ادعوا عليهم، يرد عليهم ويقول له لم ابعث لعانا»، مستشهدا بقول الله تعالى: «فذكر إنما أنت مذكر «21» لست عليهم بمسيطر «22» إلا من تولى وكفر «23» فيعذبه الله العذاب الأكبر «24» إن إلينا إيابهم «25» ثم إن علينا حسابهم «26».