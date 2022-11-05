«المصري للدراسات الاستراتيجية» يصدر عددا خاصا بشأن التحول نحو الصناعة الخضراء

أصدر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عددا خاصا من «تقديرات مصرية باللغتين العربية والإنجليزية، حول متطلبات التحول نحو صناعة خضراء في مصر».

وجاء فيه: «تعمل الصناعة الخضراء على تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية دون الإضرار بالبيئة والموارد الطبيعية، من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المتجددة والحد من المخلفات، وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير للتقليل من التأثير السلبي على الصحة والبيئة وتحسين كفاءة الطاقة، فما هي متطلبات توطين هذه الصناعة في مصر؟».

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