مشاركات مجتمعية لزراعة الأشجار في شوارع الغربية دعما لمؤتمر المناخ

لعب المجتمع المدني بمحافظة الغربية، دورا كبيرا في مواجهة التغيرات المناخية وتشجيع المواطنين على زراعة الأشجار، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية زراعة 100 مليون شجرة، وعقد مؤتمر المناخ، وشاركت عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية في المبادرة و زراعة أشجار مثمرة، «زيتون وجوافة ورمان».

قال المهندس محمد عوض، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «يلا نساعد بعض»، إن المؤسسة تعمل على تنفيذ خطة وضعتها أمامها بمجرد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة 100 مليون شجرة، ومواجهة التغيرات المناخية، واستضافة مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، بحضور قادة العالم، وهو ما جعل مصر محط أنظار العالم كله.

مصر محط أنظار العالم

أضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن المؤسسة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية في مدن ومراكز المحافظة، قررت زراعة الأشجار المثمرة على جابني الطرق، وفي الشوارع والميادين، وأن المؤسسة استطاعت خلال الفترة الماضية، زراعة نحو 5 آلاف شجرة مثمرة وغير مثمرة، في قرى بلتاج والعمة وسماتاي، وسجين وابشواي الملق وغيرها من قرى مركز قطور.

وأوضح أن العمل مستمر، وأن المستهدف 10 آلاف شجرة خلال العام الجاري، وأن استضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية cop 27، وحضور قادة العالم، يؤكد أن مصر قادرة على تنظيم المحافل الدولية، وأن مصر أم الدنيا وتحتضن العالم، وأنها دولة تستطيع أن تكون نقطة الانطلاق منها في المبادرات العالمية.

حماس الشباب وزراعة الأشجار

وكشف رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن مؤسسات المجتمع المدني لا تدخر جهدا في دعم مؤسسات الدولة، والوقوف داعما لها في كل المبادرات، وأنه بمجرد دعوة الرئيس وإعلانه عن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة، ومواجهة التغيرات المناخية، وهناك حماس كبير من الشباب، والعشرات منهم أعلن تطوعه، والانضمام إلى المبادرة وزراعة الأشجار، وذلك كان حافزا كبيرا، وعملوا على التوسع في زراعة الأشجار، خاصة المثمرة، من أجل الحفاظ على البيئة، وزيادة نسبة المساحات الخضراء، لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين، والحفاظ على البيئة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والتغيرات المناخية.