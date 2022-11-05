«شباب بتحب مصر» لقناة الحياة: نظمنا مسيرة للتعبير عن العدالة المناخية بشرم الشيخ

قال أحمد فتحي، رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر، إن الاستعدادات الجارية قبيل استقبال مدينة شرم الشيخ لقمة المناخ، فقد تم إطلاق مؤتمر الشباب المتعلق بالمناخ في شرم الشيخ على مدار 3 أيام، حيث كانت الجلسة الختامية للمؤتمر بالأمس، بحضور المدير التنفيذي للأمم المتحدة للتغيرات المناخية ووزير الشباب والرياضة.

فتحي: وصل عدد حاضري المؤتمر لـ700 مشارك

وأضاف «فتحي»، خلال مداخلة له عبر زووم من شرم الشيخ ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المؤتمر حضره كذلك مجموعة كبيرة من شباب العالم وصل عددهم لأكثر من 700 مشارك من أكثر من 100 دولة تشارك في مؤتمر الشباب.

فتحي: انطلقنا من أحد ميادين شرم الشيخ

واستطرد: «نظمنا إمبارح مسيرة للتعبير عن العدالة المناخية وشعلة العدالة المناخية، وانطلقنا من أحد الميادين في شرم الشيخ، وصولا لمنطقة ما بين الجرين والبلو زوون، ورفعنا شعارات العدالة المناخية في القارة الإفريقية بصفتنا الممثل الرسمي لتحالف عموم إفريقيا للعدالة المناخية، وبمشاركة أكثر من 90 مشارك إفريقي و100 مشارك مصري».

وأوضح أن المسيرة عبَّرت عن طموحات وأماني القارة الأفريقية من قمة المناخ، وتم تسليم شعلة المناخ إلى ممثل رئاسة قمة المناخ المستشار عمرو عصام، وهو نتيجة لما جرى إطلاقه من شعلة في الجابون منذ شهرين ومرت على مجموعة من الدول مثل نامبيا والكونغو وزامبيا والمغرب والسنغال وأخيرا وصلت لمصر.

وتابع: «الشعلة بتحمل الطموحات للقارة الإفريقية لتكون قمة المناخ السابعة والعشرين تكون قمة للأفعال والتنفيذ وليس قمة للوعود التي لا تحقق».