بالتزامن مع قمة المناخ.. تفاصيل مشروع أخضر لإعادة تدوير النفايات بتكلفة رخيصة

قررت الدكتورة منى رفعت طمان، محاضرة تكنولوجيا التعليم والبرمجة، عمل قاطع ثلاثي الأبعاد للمخلفات، وبرمجته لتنفيذ التصميمات التي تصمم على الحاسب الآلي، بالخامات المختلفة وبتكلفة أرخص من الأسواق، وهو من ضمن المشروعات المؤهلة لقمة المناخ، إذ حصد على المركز الأول في فئة المرأة، ضمن مشروعات المبادرة الوطنية الخضراء والذكية.

وقالت «طمان»، إنها كانت تأخذ من الطباعات القديمة القطع المعدنية بها وتصمم جهاز القاطع وتبرمجه، ومن ثم توصله بالحاسب الآلي والذي تقوم فيه بعمل تصميم ثلاثي الأبعاد، ومن ثم تنفذه على الخامة التي تم وضعها لتقطعيها، فتكون مصنوعة بشكل ثلاثي الأبعاد.

الجهاز موجود في الأسواق بأسعار عالية

وأضافت «طمان» لـ«الوطن» أن الجهاز القاطع «سي إن سي» يوجد بالأسواق ولكن بأسعار عالية إذا تم عمله يدويًا وليس من إعادة التدوير يتكلف حوالي 17 ألف جنيه، لكنها في مشروعها لم تتكلف في عمله سوى في «بورد» للبرمجة عليه وقاطع الليزر.

وأوضحت أن المشروع أخذ المركز الأول في فئة المرأة من مشروعات المبادرة الوطنية الخضراء والذكية، إذ كان هناك 18 فائزًا في 6 فئات من المشروعات، مشيرة إلى أن مثل هذا المشروع سيساعد سيدات كثيرة أنها تعمل وهي في المنزل مثل ماكينات الخياطة في الماضي، مضيفة أن السيدة لا تحتاج أن تحترف برامج التصميم ثلاثي الأبعاد، بل يمكنها اختيار التصميم ومن ثم تنفيذ الجهاز له، متابعة أنه ممكن أن يصنع إكسسوارات أو أي منتج ومن ثم بيعه.

وأشارت إلى أن القاطع ليزر فيمكنه قطع أي خامة مثل «المعادن، والخشب، والبلاستيك»، موضحة أنها في العام الماضي، فازت بجائزة الإبداع الاستثنائي من شبكة «جلوبال وين».

«طمان» تنوي تعليم السيدات صنع الجهاز

وتابعت أنها تأخذ الأجزاء التي تنفع لتصميم مشروعها ومنها موتور الطباعة لتشغيل الجهاز، ويتبقى البلاستيك الذي ينقل إلى شركات إعادة تدوير البلاستيك، مضيفة أنها تنوي تعليم السيدات استخدام الجهاز، ومن ثم تعليمهن كيفية صنع الجهاز، وذلك لنشر ثقافة إعادة التدوير.

وتخرجت «طمان» في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة حلوان، وأخذت الماجستير والدكتوراه في علم النفس التربوي، وهي محاضرة لتكنولوجيا التعليم والبرمجة بجامعات في تركيا وإندونيسيا عبر الإنترنت، ومحاضرة أيضا بالجمعية العربية للعلوم والمواد في معهد الدراسات العليا والبحوث جامعة الإسكندرية، وأخذت جائزة المعلم العالمي.