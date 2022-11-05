رئيس «خطة النواب»: 50% من استثماراتنا خضراء.. ومؤسسات دولية تتحمل نفقات القمة

قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إجمالى الاستثمارات فى مصر وصل إلى 1.4 تريليون دولار، تمثل الاستثمارات الخضراء منها 40% صعوداً من 20%، ومن المتوقع وصولها إلى 50%، مؤكداً أن مؤسسات دولية ورعاة يتحملون ميزانية قمة المناخ فى شرم الشيخ.

وأضاف «الفقى»، لـ«الوطن»، أن القطاع الخاص سيكون له دور مهم فى تمويل المشروعات الخضراء الذكية والطاقة المتجددة، من خلال تقديم مبادرة تنموية غير مسبوقة.. وإلى نص الحوار:

ما رأيك فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء؟

- مثال عظيم للعمل من أجل تحقيق الأمن المناخى، ومواجهة التحديات التى يتسبب فيها المناخ، وهى مبادرة مصرية لم يشهد العالم مثلها من قبل، وسيكون لها نتائج جيدة من خلال المشاركة فى قمة المناخ.

مصر تمتلك بيئة جاذبة للاستثمارات.. ونتوقع حلولاً وتوصيات لتحقيق الأهداف الأممية بحلول 2030

وما نسبة الاستثمارات الخضراء من إجمالى الاستثمارات المصرية؟

- تبلغ نسبة الاستثمارات الخضراء 40% صعوداً من 20% وفقاً لرؤية مصر 2030، ومتوقع أن تصل إلى 50% من إجمالى الاستثمارات، ما يعنى أن نصف الاستثمارات فى مصر ستكون خضراء.

كيف تنظر الدول لمصر حالياً وفرصة مصر فى تصدير الطاقة؟

- النظرة إيجابية من حيث الاستثمارات والفرص الاستثمارية الواعدة التى توفرها مصر، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات على المستثمر الأجنبى، وأوروبا تحديداً تنظر إلى مصر على أنها مصدر مهم وقوى للطاقة المتجددة من الشمس والرياح، وهناك مشروع تعاون بين مصر وأوروبا لتصدير فائض الطاقة من الشمس إلى القارة العجوز، وسيكون هناك تعاون كبير لتقليل الضغوط وتوفر النقد الأجنبى لمصر.

فخري الفقي: دور مهم للقطاع الخاص في تمويل المشروعات الخضراء الذكية والطاقة المتجددة

وماذا عن التمويلات المتوقعة من قمة المناخ؟

- قمة المناخ ستشهد تمويلات دولية كثيرة موجهة للمشروعات الخضراء الذكية فى مصر، وستضخ هذه التمويلات فى الاقتصاد المصرى.

كيف ترى دور القطاع الخاص فى المشروعات الخضراء؟

- القطاع الخاص سيكون له دور مهم جداً فى تمويل المشروعات الخضراء الذكية والطاقة المتجددة، ولدينا مثال مشروع بنبان فى أسوان، ومصر تسعى من خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية إلى تقديم مبادرة تنموية غير مسبوقة تركز على التنفيذ والتطبيق العملى للمعالجات البيئية المبتكرة، تمهيداً لتبنيها على المستوى الأممى.

من الذى يتحمل ميزانية استضافة قمة المناخ؟

- قمة المناخ فى مدينة شرم الشيخ تتحمل ميزانيتها العديد من المؤسسات الأجنبية، أهمها الأمم المتحدة ورعاة كثيرون من مختلف دول العالم، وتعد المحفل البيئى الأهم والأكبر على مستوى العالم الذى تستضيفه مصر نيابة عن أفريقيا، والمتمثل فى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

مصر والمناخ

استضافة مصر لقمة المناخ العالمية ليست أمراً غريباً، فمصر واعدة بما تملكه من بيئة جاذبة للاستثمارات، ومن حيث التنظيم، فمصر ستنظمها بإمكانيات وترتيبات غاية فى الدقة والابتكار سيتحدث عنها العالم كقمة تاريخية فى مدينة شرم الشيخ.