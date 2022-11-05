قبل ساعات من انطلاقها.. 4 أهداف رئيسية لقمة المناخ «COP27» بشرم الشيخ

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مؤتمر المناخ cop27، بمشاركة زعماء وقادة الدول من جميع أنحاء العالم، المقرر له غدًا الأحد ويستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة رؤساء وقادة 197 دولة حول العالم.

مشاركة أكثر من 35 ألف شخص بقمة المناخ

وقال أحمد العطار، المتخصص في قضايا البيئة والمناخ، لـ«الوطن»، إن مصر وقع عليها الاختيار رسميا لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 بالإنابة عن المجموعة الإفريقية، وذلك وفق نظام التناوب الإقليمي، مشيرا إلى أن القمة تعقد بمركز المؤتمرات الدولي في شرم الشيخ، ويشارك بها ما يقرب من 35000 ألف شخص في المتوسط، ينقسمون إلى 4 فئات رئيسية، بدءًا بقادة العالم ورؤساء الدول الأطراف، إضافةً إلى المندوبين المعينين من قبل الأطراف للمشاركة في المفاوضات، والمراقبين وممثلي وسائل الإعلام.

أهداف COP27

وأوضح العطار، أن هناك 4 أهداف رئيسية لقمة المناخ، عرضها الموقع الرسمي الإلكتروني لاتفاقية الأطراف الـ27 للأمم المتحدة لتغير المناخ، الخاص بمصر كبلد مضيف لـ cop27، وهي:

ـ التخفيف: اتخاذ إجراءات جريئة وفورية للحد من الاحترار العالمي إلى أقل من 2 درجة مئوية، والعمل بجد للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية على قيد الحياة.

ـ التكيف: تحقيق التقدم المطلوب بشكل حاسم فيما يخص الهدف العالمي المتعلق بالتكيف، وحث جميع الأطراف على إظهار الإرادة السياسية اللازمة نحو تعزيز المرونة ومساعدة المجتمعات الأكثر ضعفًا، مع وضع جدول أعمال عالمي معزز للعمل بشأن التكيف واتفاقية باريس.

ـ التمويل: السعي لإحراز تقدم كبير في القضية الحاسمة المتعلقة بتمويل المناخ مع المضي قدمًا في جميع البنود المتعلقة بالتمويل على جدول الأعمال، وتعزيز شفافية التدفقات المالية، وتيسير الوصول لتلبية احتياجات البلدان النامية، ولا سيما أفريقيا التي تعتبر أقل البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية.

ـ التعاون: تعزيز وتسهيل الاتفاق في المفاوضات لتحقيق نتائج ملموسة بطريقة متوازنة، والمساعدة في تقدم الشراكة والتعاون لتحقيق الأهداف وضمان تبني العالم نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، إذ يكون البشر في قلب محادثات المناخ.