فاجعة حادث مطروح.. الحزن يخيم على الأهالي لوفاة 6 من أسرة واحدة

حادث مأساوي صدم جميع أهالي محافظة منذ ساعات عقب تصادم 4 سيارات على طريق الضبعة القاهرة الإقليمي مما تسبب في مصرع 8 أشخاص من بينهم 6 أشخاص من أسرة واحدة رجل وزوجته وأبنائهما الأربعة، وجرى إنهاء الإجراءات واستخراج تصاريح الدفن من قسم شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل جميع الجثث الستة إلى مدينة مرسى مطروح مسقط رأسهم، وسط آلام تعتصر قلوب أهالي مطروح.

استيقظ الأهالي علي وقوع حادث مطروح المؤلم فجر السبت، ووفاة أسره كاملة من أبناء قبيلة القناشات من محافظة مطروح في الكيلو 159 طريق الضبعة القاهرة بسبب تصادم سيارة ملاكي مرسيدس تحمل لوحات رقم 123 ق.م.ق كانوا يستقلونها، مع سياره نقل بمقطورة وسيارتي نقل.

تشييع جثمان ضحايا حادث مطروح

وشيع الأهالي ضحايا حادث مطروح عقب صلاة الجنازة عليهم فور وصولهم من مستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون محافظة البحيرة وذلك من مسجد الفتح وسط مدينة مرسى مطروح وحتى مقابر مطروح بعزبة المغاربه وسط حضور عشرات المواطنين من جميع أطياف مطروح من مختلف العائلات والقبائل والتي حرصت على حضور صلاة الجنازه وتشييع الجنازة حتى مثواها الأخير.

أسماء ضحايا حادث مطروح

توفي خلال حادث مطروح كل من عبد الستار منصور إسماعيل «الزوج»، 39 سنة، وفايزة عبد العزيز عبد القوي «الزوجة»، 31 سنة، وأبنائهما مريم عبد الستار منصور، 3 سنوات، وأسماء عبد الستار منصور، 5 سنوات، وحمزة عبد الستار منصور، 6 سنوات، ونور عبدالستار 4 سنوات، وجثة مجهولة الهوية أنثى، والسيد عنتر السيد،31 سنة من رشيد، وسعيد جابر إسماعيل، 51 سنة من رشيد.