مقتل 138 شخصا في أحداث أمنية بالصومال ونيجيريا

شهدت الصومال ونيجيريا، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداثا أمنية أسفرت عن مقتل 138 شخصا بينهم عناصر إرهابية في هجوم انتحاري في العاصمة الصومالية «مقديشو»، وعملية للجيش الوطني الصومالي ضد حركة «الشباب» الإرهابية، واشتباكات بين رعاة ومزارعين في ولاية « «بينو» النيجيرية.

وقتل 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون جراء هجوم انتحاري تبنته حركة «الشباب» الإرهابية، عند مركز تدريب تابع لـ«الجيش الوطني» في العاصمة الصومالية «مقديشو».

الانتحاري كان يرتدي سترة ناسفة قبل اقتحام المعسكر

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام صومالية، إن الانتحاري كان يرتدي سترة ناسفة قبل اقتحام معسكر للجيش في مديرية «ودجر» بـ«مقديشو»، فيما استهدف المهاجم مجموعة من الشبان عند مدخل المعسكر الذي يتم فيه تدريب المجندين الراغبين في الانضمام إلى «الجيش الوطني الصومالي».

وأوضح قائد «الجيش الوطني الصومالي» أودوا يوسف راجي، لوكالة الأنباء الصومالية، أن الجنود منعوا الانتحاري من الوصول إلى هدفه، مشيرا إلى بدء تحقيق، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.

وأمس الأول الجمعة، أعلنت المتحدث وزارة الدفاع الصومالية، مقتل أكثر من 100 من عناصر حركة «الشباب» الإرهابية في منطقتي «جرس مجن» وعيل هريري وسط البلاد.

وكانت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، المعروفة باسم «أفريكوم»، أعلنت، امس السبت، شن هجوم مشترك مع قوات «الجيش الوطني الصومالي»، ضد الإرهابيين بالقرب من «منطقة عدلي» بمحافظة شبيلي الوسطى في 3 نوفمبر الجاري، ما اسفر عن مقتل 15 عنصر من حركة «الشباب» الإرهابية.

رعاة من «عرقية الفولاني» يقتحمون «قرية أوكوهول»

وفي وسط نيجيريا، لقى 18 شخصا مصرعهم في اشتباكات بين رعاة ومزارعين في ولاية «بينو»، وأوضح المتحدث باسم حاكم الولاية النيجيرية، ناثانيال إيكيور، إن رعاة من «عرقية الفولاني»، تسللو من ولاية ناساراوا، اقتحموا مساء يوم الخميس الماضي، «قرية أوكوهول»، وقتلوا 18 شخصا بالرصاص في سوق من بينهم نساء وأطفال، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار إيكيور، إلى إصابة عشرات القرويين في الهجوم ونقلهم إلى مستشفى عام في «ماركوردي»، وأضاف المتحدث باسم حاكم ولاية«بينو» النيجيرية، أن مئات السكان فروا من القرية للاحتماء في منطقة «جوما» القريبة.