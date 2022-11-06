مصرع وإصابة 47 شخصا في سقوط حافلة مدرسية بـ«واد» بالفلبين

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب 46 آخرين جراء سقوط حافلة مدرسية نتيجة فقدان السيطرة عليها في واد بمقاطعة «باتان» شمال غرب العاصمة الفلبينية «مانيلا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

الحافلة المدرسية كانت تقل 47 شخصا

وقالت الشرطة الفلبينية، إن الحافلة المدرسية كانت تقل 47 شخصا معظمهم معلمون من «كويزون سيتي» الضاحية بمنطقة مانيلا الحضرية، فيما أشار قائد الحافلة، إلى أن الفرامل تعطلت أثناء المرور في منعطف خطر قبل السقوط في وادي وصل عمقه إلى 60 مترا.

الضحية كانت معلمة من مدرسة ابتدائية

من جانبها، أوضحت حكومة «كويزون سيتي»، أن المعلمين كانوا عائدين إلى العاصمة الفلبينية «مانيلا» بعد حضورهم نشاط تدريبي في بلدة «أوراني»، وأشار مكتب شعبة المدارس في «كويزون سيتي»، في بيان إن المجموعة كانت جزءًا من 3 حافلات محملة بمعلمي المدارس الابتدائية والثانوية العامة غادرت مجمع مدرسة سان فرانسيسكو الثانوية في المدينة، أمس الأول الجمعة، لحضور النشاط.

وقال مكتب قسم المدارس في «كويزون سيتي»، إن الضحية كانت معلمة من مدرسة ابتدائية، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن الفلبين»، فيما قالت حكومة المدينة إن السيارة كانت واحدة من 3 حافلات تبرعت بها إلى «قسم المدارس» في عام 2016.