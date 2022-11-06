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سيارات أتوماتيك ومكيفة في السوق المحلية بأقل من 115 ألف جنيه

كتب:

أحمد عبد اللطيف
09:09 ص | الأحد 06 نوفمبر 2022
سيارات مستعملة

سيارات مستعملة

شهد سوق السيارات المستعملة استقرارًا في أسعار السيارات، خلال الفترة الماضية، وقال عبدالله على محمد عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، لـ«الوطن»، إنّ سوق السيارات المستعملة شهد ارتفاع في نسبة البيع والشراء، خلال الفترة الماضية بنسبة 70%.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات المستعملة في السوق المحلية، منها سيارات مكيّفة مزودة بناقل حركة أتوماتيكي.

أسعار السيارات المستعملة

فيات بونتو 2012

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 100.000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 92.000 جنيه         

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 109.000 جنيه

إسبيرانزا M12 2012             

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 100.000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 95.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية:   107.000 جنيه

هيونداي فيرنا 2007

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 101.000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 90.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 112.000 جنيه

سوق السيارات المستعملة

رينو لوجان 2010

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 102.000 جنيه      

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 95.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 112.000 جنيه

سوزوكى بيك أب 2016

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 102.000 جنيه      

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 95.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 105.000 جنيه

فولكس فاجن بورا 2000

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 103.000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية:   98.000 جنيه

اعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 114.000 جنيه

أوبل فيكترا 2000

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 103.000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 86.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية:   114.000 جنيه

سيات إبيزا 2006

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 103.000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 100.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 106.000 جنيه

كيا بيكانتو 2007   

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 103.000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 86.000 جنيه         

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 114.000 جنيه

هيونداي H1 2007

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 103.000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 95.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 114.000 جنيه

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