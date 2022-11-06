سيارات أتوماتيك ومكيفة في السوق المحلية بأقل من 115 ألف جنيه
كتب:
أحمد عبد اللطيف
09:09 ص | الأحد 06 نوفمبر 2022
سيارات مستعملة
شهد سوق السيارات المستعملة استقرارًا في أسعار السيارات، خلال الفترة الماضية، وقال عبدالله على محمد عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، لـ«الوطن»، إنّ سوق السيارات المستعملة شهد ارتفاع في نسبة البيع والشراء، خلال الفترة الماضية بنسبة 70%.
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات المستعملة في السوق المحلية، منها سيارات مكيّفة مزودة بناقل حركة أتوماتيكي.
أسعار السيارات المستعملة
فيات بونتو 2012
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 100.000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 92.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 109.000 جنيه
إسبيرانزا M12 2012
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 100.000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 95.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 107.000 جنيه
هيونداي فيرنا 2007
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 101.000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 90.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 112.000 جنيه
سوق السيارات المستعملة
رينو لوجان 2010
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 102.000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 95.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 112.000 جنيه
سوزوكى بيك أب 2016
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 102.000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 95.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 105.000 جنيه
فولكس فاجن بورا 2000
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 103.000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 98.000 جنيه
اعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 114.000 جنيه
أوبل فيكترا 2000
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 103.000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 86.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 114.000 جنيه
سيات إبيزا 2006
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 103.000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 100.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 106.000 جنيه
كيا بيكانتو 2007
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 103.000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 86.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 114.000 جنيه
هيونداي H1 2007
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 103.000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 95.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 114.000 جنيه