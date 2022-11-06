بالأرقام.. نتائج الفائزين في انتخابات جمعية الرعاية الاجتماعية بـ«كهرباء القاهرة»

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات جمعية الرعاية الاجتماعية للعاملين بشركتي شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، التي أُجريت بنادي الكهرباء في الساحل، النتائج النهائية للمرشحين لاختيار 11 عضوًا لتشكيل مجلس إدارة الجمعية من إجمالي 80 مرشحا من الشركتين.

نتائج الانتخابات

وجاءت نتائج انتخابات جمعية الرعاية الاجتماعية للعاملين بشركتي شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، كما يلي.

- إجمالي عدد الأصوات 8103.

- الأصوات الباطلة 1942.

- الأصوات الصحيحة 6161.

- عدد الحاضرين من شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء 4100.

- عدد الحاضرين من شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء 3800.

الفائزون بمجلس إدارة جمعية الرعاية الاجتماعية

وفاز في انتخابات جمعية الرعاية الاجتماعية للعاملين بشركتي شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء 9 من جنوب و2 من شمال، كما يلي.

- محمد أبوغنيمة عبد الصمد قاسم 2811 صوتا.

- أحمد مصطفى سامي 2722 صوتا.

- محمد فراج أحمد 2627 صوتا.

- خالد عبدالحليم محمد 2500 صوتا.

- محمد فتحي محمد قطارة 2497 صوتا.

- علاء حسن السيد 2494 صوتا.

- هاني رمضان سيد 2300 صوتا.

- محمد رشدي عبدلمنعم 2292 صوتا.

- محمد السيد محمد دغا 2189 صوتا.

- سيد عبد التواب حامد 2080 صوتا.

- طارق محمود محمد زكي 1747 صوتا.

وهنأ العاملون بشركتي شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، الفائزين في الانتخابات بمجلس إدارة جمعية الرعاية الاجتماعية للعاملين وطالبوهم بالعمل لصالح العاملين من الشركتين.

الاحتفال بالفائزين

واحتفل العاملون بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بالفائزين من الشركة داخل أروقة نادي الكهرباء حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.