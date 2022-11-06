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مبعوث رئيس COP27: الشباب الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية في العالم

كتب:

شريف سليمان
11:48 ص | الأحد 06 نوفمبر 2022
الدكتورة أمنية العمراني - مبعوث رئيس مؤتمر قمة COP 27

الدكتورة أمنية العمراني - مبعوث رئيس مؤتمر قمة COP 27

قالت الدكتورة أمنية العمراني، مبعوث رئيس مؤتمر COP27 للشباب، إنّ الشباب أكثر فئة عمرية تأثرا بالتغيرات المناخية التي تهدد الحياة على كوكب الأرض، موضحة أنّ مدينة شرم الشيخ شهدت في الفترة من 2 حتى 4 نوفمبر الحالي، انعقاد مؤتمر عن تغيّر المناخ للشباب باسم COY17، شارك فيه 1100 شاب وشابة من 149 دولة.

ورش عمل لتمكين الشباب في قضية تغير المناخ

وأضافت العمراني، في حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية مع الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أنّ المؤتمر شهد تنظيم ورش عمل لتمكين الشباب في قضية تغير المناخ، وأن تكون طلبات الشباب جزءا من مفاوضات COP27، مشيرة إلى إصدار دستور الشباب العالم، وتقديمه لرئاسة المؤتمر المصرية COP 27، لتكون طلبات الشباب مدرجة على طاولة المفاوضات.

وتابعت مبعوث رئيس مؤتمر قمة COP 27، أنّ COY جرى تقسيمه إلى جزءين، الأول للجلسات وورش العمل، والثاني شاركت فيه المنظمات الشبابية المصرية لعرض أعمالها، حيث قدّموا حلولا بيئية مستدامة لمواجهة تغيّر المناخ.

تحمس الشباب لمؤتمر المناخ COP 27

وأكدت العمراني، أنّ الشباب متحمسون للمشاركة في COP27، حيث طرحوا الكثير من الحلول والأفكار، ما ظهر جليّا في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية: «الشباب شاركوا بأكثر من 6 آلاف مشروع، يشارك منها 18 في COP27، وكل يوم من القمة سيشهد تخصيص نصف ساعة لأحد المشروعات».

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