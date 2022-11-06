ماذا يعني تعويض الدول المتضررة من تغير المناخ؟.. استثمارات بـ90 تريليون دولار

انطلقت اليوم فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27، في مدينة السلام بشرم الشيخ، بمشاركة نحو 197 دولة من أجل مناقشة تغير المناخ، وما تفعله هذه البلدان لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها، والعمل على تمويل إجراءات مواجهة التغيرات المناخية، وتعويض الدول المتضررة من آثار تغير المناخ، خاصة أنها في حاجة إلى موارد مالية واستثمارات رشيدة لمواجهتها.

ماذا تعني التمويلات المناخية للدول الأكثر تضررا من التغيرات المناخية؟

ووفقا لما قالته الأمم المتحدة، فإن هناك حاجة إلى موارد مالية واستثمارات رشيدة لمواجهة التغيرات المناخية، وذلك لتقليل الانبعاثات، وتعزيز التكيف مع الآثار التي تحدث بالفعل، وبناء القدرة على التحمل. ومع ذلك، فإن الفوائد التي تتدفق من هذه الاستثمارات تفوق بشكل كبير أي تكاليف أولية.

سيحتاج العالم إلى استثمارات حوالي 90 تريليون دولار بحلول عام 2030

وبحسسب الأمم المتحدة فإن الدراسات التي أجريت والتقارير التي أعدت قبل انتشار جائحة كوفيد - 19، أظهرت أن الاستثمارات في العمل المناخي ستقطع شوطًا طويلًا لبناء اقتصاد مستدام.

وفقًا لبيانات البنك الدولي، سيحتاج العالم إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية خلال الخمسة عشر عامًا القادمة - أي حوالي 90 تريليون دولار بحلول عام 2030، حيث يمكن تعويض تلك الاستثمارات، وذلك عن طريق التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي يوفر فرصًا ووظائف اقتصادية جديدة، إذ أن استثمار دولار واحد، يدرّ، في المتوسط، 4 دولارات من الفوائد.

العمل المناخي الجريء يمكن أن يوفر مكاسب اقتصادية مباشرة قدرها 26 تريليون دولار

وأفاد تقرير حول الاقتصاد القائم على المناخ، صدر في عام 2018، بأن العمل المناخي الجريء يمكن أن يوفر مكاسب اقتصادية مباشرة قدرها 26 تريليون دولار حتى عام 2030 مقارنة بالعمل المعتاد - وهو تقدير متحفظ، حسب التقرير.

وستحدد قرارات الاستثمار الآن ما إذا سنُولّد أو نُدمّر الثروة والمسارات المحتملة للازدهار.

ويبدو من الجليّ أكثر فأكثر أن النجاح في الحد من التغيرات المناخية إلى مستويات مستدامة وصالحة للعيش مرهون بعدم الاستمرار في حرق جميع احتياطات الوقود الأحفوري الموجودة في العالم، والحقيقة الاقتصادية طويلة المدى هي أنه لا يمكن حرق سوى جزء صغير من احتياطيات الوقود الأحفوري المؤكدة إذا أردنا الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية.

سيتطلب هذا التحول سياسات توجه الدول نحو الحياد الكربوني قبل عام 2050

لهذا السبب حدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ستة مجالات ذات أولوية للعمل المناخي خلال مرحلة التعافي من جائحة كوفيد-19، بما في ذلك، الاستثمار في الوظائف اللائقة، وعدم إنقاذ الشركات الملوِّثة؛ والتخلي عن دعم الوقود الأحفوري؛ وإنهاء الاستثمار في محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والتخلي عن إنشائها؛ ومراعاة المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ في جميع القرارات المالية والسياساتية؛ وتنمية التعاون الدولي؛ وضمان انتقال عادل لا يترك أيّ أحد خلف الركب.