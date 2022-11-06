عمل فني رقمي للإشادة بمؤتمر المناخ.. النسر المصري والنمر الكوري يحميان البلدين

أطلقت سفارة جمهورية كوريا الجنوبية، عملًا فنيًا رقميًا خاصًا؛ لإبراز التعاون مع مصر في مؤتمر COP27 باستخدام رسومات تظهر الخصائص المميزة للبلدين، مشيرة إلى أنَّ العمل عبارة شخصيات كرتونية بالتزامن انطلاقة القمة التي بدأت فعاليتها اليوم الأحد في مدينة شرم الشيخ وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري.

النسر المصري مع النمر الكوري

وذكر بيان أصدرَته سفارة كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أنَّ العمل الكرتوني عبارة عن صورة تحتوي على شعار COP27 في الأعلى، ويظهر النسر المصري والنمر الكوري سويا ليحملا أرضنا؛ ما يرمز إلى تعزيز العلاقات الثنائية التي بين البلدين وخاصة في مجال تغير المناخ، مؤكّدة أيضًا أنَّ العمل يهدف إلى التوعية بشأن COP27 خاصة بين الأجيال الشابة في مصر.

وأشار البيان، إلى أنَّه جرى تصميم هذا العمل الفني من قبل السفارة الكورية، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، لافتًا إلى أنَّ السفارة تستخدم الفن الرقمي لتقديم الثقافة الكورية ومشاركتها مع الشباب المصري في مختلف مجالات الدبلوماسية العامة.

توسيع العلاقات المصرية الكورية في مجال البنية التحتية

وأكّد سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى القاهرة، هونج جين ووك، أنَّه بالتزامن مع افتتاح COP27، ستبذل السفارة مزيدًا من الجهود لتوسيع التعاون البيئي بين البلدين، مضيفًا أنَّ الرئيسين المصري والكوري قد أجريا محادثة هاتفية في 20 أكتوبر الماضي؛ لمناقشة سبل توسيع التعاون في مختلف المجالات مثل COP27، والبنية التحتية، والتبادل بين الشعوب.

وأوضح السفير، أنَّ الرئيس يون سوك يول، أبدى التزامه ببذل الحكومة الكورية لأقصى جهودها من أجل نجاح COP27 وذلك من خلال مبعوثته السياسية رفيعة المستوى نا كيونج وون إلى شرم الشيخ للعمل كمبعوث رئاسي خاص للمناخ والبيئة.