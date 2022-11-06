دراسة: مصطلحات صحية جديدة في 2023.. الكيتو والصيام المتقطع «موضة قديمة»

شهدت الأعوام الأخيرة تطور الأبحاث والأفكار الصحية الجديدة وأحيانا التي تكسر الصورة النمطية عن فكرة الصحة العامة، وهو ما أشارت إليه ورقة بحثية، مؤكدة أن هناك 12 اتجاه صحي جديد ستظهر في عام 2023 أو سيتم تطويرها بشكل مبتكر.

وبحسب صحيفة«ديلي ميل» البريطانية، فإن الورقة البحثية الصادرة عن كلية إنديفور بأستراليا كشفت عن أن هناك مصطلحات صحية جديدة قد تظهر خلال العام القادم أو تتطور مثل مصطلح الغسيل الأخضر، علم الأحياء الزمني، النظافة الجديدة، الإنعاش القلبي الرئوي العقلي ويصل عدد هذه الاتجاهات الصحية الجديدة 12 اتجاه.

الصيام المتقطع من الأنظمة الغذائية القديمة

أما السبب بحسب المسئولون عن الورقة البحثية بعد مرور أكثر من عامين على ظهور فيروس كورونا، سيكافحون من استعادة السيطرة على أجسادهم من خلال أنظمة غذائية وصحية جديدة، على سبيل المثال، ستصبح الأنظمة الغذائية المتطرفة مثل الكيتو والصيام المتقطع من الأنظمة القديمة التي عفا عليها الزمن بالنسبة للأجيال الجديدة.

وقالت «ليسكي كراوتش» خبير تغذية، إن البشر يحاولون في الوقت الحالي التركيز على فكرة العافية الصحية، وإن أي أمة حتى لو كانت البشرية كلها، عندما تخرج من وباء أو أزمة صحية، فأنها تبدأ في البحث عن أفضل ما لديها وتزدهر.

وعملت الورقة البحثية على تعريف كل مصطلح، فاتباع نظام غذائي للعقل هو إعادة تشكيل عقل الإنسان من خلال فهم أنماط الأكل التي يحبها الإنسان.

أما علم الأحياء الزمني، فالمقصود به أن الإنسان يركز على وقت تناول الطعام حتي يحافظ على وزنه وليس ما يأكله، وبحسب الورقة البحثية فالهدف من تلك الأفكار والمصطلحات الجديدة هي أن تحقيق الرعاية الذاتية في مواجهة ضغوط الحياة الحديثة والسريعة، وبالتالي تعزيز الرفاهية وطول العمر والتركيز على الأكل الجيد والحصول على الراحة وتحريك الجسم بالإضافة إلى التواصل مع مشاعر الإنسان الداخلية.