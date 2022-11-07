وصول أسرة سلمى بهجت «فتاة الزقازيق» لجلسة محاكمة المتهم بقتل ابنتهم

وصلت أسرة سلمى بهجت طالبة أكاديمية الشروق، التي قُتلت على يد المتهم «إسلام محمد»، إلى محكمة جنايات الزقازيق، لحضور جلسة النطق بالحكم عليه بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الزقازيق».

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفي بلاسي، أحمد سمير سليم، وسامح لاشين وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

الحكم الصادر في حق المتهم أثلج صدورنا

وبعد إحالة أوراق المتهم إسلام محمد، إلى مفتي الديار المصرية، علق عم المجني عليها سلمى بهجت، بأن الحكم الصادر في حق الجاني أثلج صدورهم وأعطاهم بادرة أمل بأن حق ابنة أخيه لن يضيع أبدًا، وأطمأن قلبه تمامًا بعد سماع ما نطق به رئيس المحكمة.

نثق في نزاهة القضاء المصري

وأكّد عم المجني عليها سلمى بهجت المعروفة إعلاميًا بـ فتاة الزقازيق، بأنَّه يثق في نزاهة القضاء المصري الشامخ، الذي أعاد لابنة شقيقه حقها، وذلك بناءً على ما جاء في تقرير الطب الشرعي بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

وأضاف عم المجني عليها، أنَّ المرافعة التي قالتها النيابة العامة في حق المجني عليها تثبت أنَّ كل الأدلة تدين المتهم.