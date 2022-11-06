الحركة المدنية تشيد بجهود الدولة في الإعداد لمؤتمر المناخ وتؤكد انفراجة ملف المحبوسين وتسعى للمزيد من الجهود في هذا الملف

بدأت فعاليات قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ، التي ظهرت في صورتها الأولى بشكل جيد، كما نأمل أن تستمر على هذا النحو، وأن تكتمل لتكلل المجهود الكبير الذي بذل في التحضير لها، وأن تكون حلقة مهمة من حلقات العمل الدولي للتصدي لقضية تغير المناخ، ومواجهة التأثيرات المحتملة خصوصا على الدول النامية.

وفي هذا السياق، فإن الحركة المدنية تطالب بالتصفية الكاملة لملف سجناء الرأي، الذي بالفعل يشهد انفراجة في الشهور الماضية، مطالبة بأن تكتمل بالإفراج عن بقية القائمة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، أو بموجب أحكام قضائية، ومنهم من ألقي القبض عليه حديثا.

وأضافت الحركة، أن مصر تستضيف أهم قمة دولية لمناقشة واحدة من أهم قضايا الكوكب، ولا يجب ولا داعي أن تبقى قضية سجناء الرأي، ملفا ضاغطا على النقاشات الدائرة، وأن تتخذ مساحة، وأن تزاحم أمورا مهمة وملفات أخرى، تخص تأثيرات قضية المناخ على أفريقيا والدول النامية وقضية التنمية ومستقبل الطاقة.