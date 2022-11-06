انطلاق مبادرة «شهر القراءة» بمشاركة 1000 طالب بجميع المراحل التعليمية ببورسعيد

أعلنت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد عن انطلاق مبادرة «شهر القراءة» اليوم للطلاب بجميع المراحل التعليمية «عام – فني»، بجميع الإدارات التعليمية تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

بمشاركة 1000 طالب

ونوهت الدكتورة هالة عبد السلام، إلى أن مبادرة شهر القراءة يشترك فيها ما يقرب من 1000 طالب وطالبة يمثلون مراحل التعليم الابتدائية والإعدادية والثانوية بشقيها العام والفني انطلاقًا من اليوم وحتى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل.

وقالت وكيل الوزارة إن هذه المبادرة تأتي بالتعاون بين «تعليم بورسعيد» ومكتبة مصر العامة تحت إشراف عام لإدارة العلاقات العامة والإعلام وتنسيق أقسام العلاقات العامة بالإدارات التعليمية.

رفع الوعي الثقافي

وأشارت الدكتورة هالة عبد السلام إلى أن المبادرة تهدف إلى رفع الوعي الثقافي للطلاب وتوسيع مداركهم وترغيبهم في القراءة والاطلاع على الكتب التي يهتمون بها بمختلف المجالات وتنوع المصادر.

ووجهت وكيل الوزارة الشكر لممدوح التابعي مدير عام مكتبة مصر العامة لما يقدمه من دعم دائم للطلاب وفقا لاتفاقية التعاون المشترك بين تعليم بورسعيد ومكتبة مصر العامة ولكل القائمين عليها.