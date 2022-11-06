روسيا تتهم أوكرانيا بإطلاقها 6 صواريخ على سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة

اتهم رسلان أجاييف، ممثل إدارة منطقة نوفوكاخوفكا الحضرية، اليوم الأحد، القوات المسلحة الأوكرانية بإطلاق صواريخ متعددة من نوع هيمارس أمريكية الصنع، على سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية في منطقة خيرسون، بحسب ما ذكرته صحيفة «يورو ويكلي نيوز».

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 5 صواريخ

وفي حديثه للصحفيين، قال ممثل خدمات الطوارئ إن 5 صواريخ أسقطتها أنظمة الدفاع الجوي، لكن صاروخاً آخر تمكن من إصابة قفل السد، مؤكدًا أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تتخلى عن محاولاتها لتدمير سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، وخلق المتطلبات الأساسية لكارثة إنسانية.

الهجوم الصاروخي لم يتسبب في أضرار جسيمة

وأشار «أجاييف»، إلى أن الهجوم الصاروخي على سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية لم يتسبب في أضرار جسيمة، وأنه لا يزال سليما بفضل عمل الدفاع الجوي، وتم صد جميع الهجمات الرئيسية، وكل شيء تحت السيطرة والسد سليم.