مصر تحتضن العالم.. قناة الحياة تنشر فيديو جديد للسوق القديم بشرم الشيخ
كتب:
محمد متولي
11:38 م | الأحد 06 نوفمبر 2022
لوجو فضائية الحياة
نشرت فضائية «الحياة» فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تقريرا رصدت فيه تطورات السوق التجاري القديم في مدينة السلام بشرم الشيخ.
المدينة التي تحتفي بكل دول العالم
وكتبت الفضائية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائله: «من المدينة التي تحتفي بكل دول العالم، الحياة الآن ترصد تطورات السوق التجاري القديم، مصر تحتضن العالم».