إصابة تلميذة بنزيف في المخ صدمتها سيارة أثناء لعبها أمام منزلها بسوهاج

شهدت دائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، إصابة تلميذة بجروح وكسور، بعدما صدمتها سيارة ربع نقل وجرى تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركزالمنشأة، بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفلة «شهد خ ع ا»، 9 سنوات، تلميذة، وتقيم دائرة المركز مصابة بـ«جرح متهتك بالقدم اليمنى ونزيف بالمخ» وجرى تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

نفي الشبهة الجنائية

وأفاد والدها المدعو «خيري ع ا»، 55 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو ابنته أمام المنزل اصطدمت بها سيارة «ربع نقل» قيادة «فهد م ع ع»، 54 سنة، سائق، ويقيم بندر المنشأة ما نتج عنه إصابتها ونفى الشبهة الجنائية.

وأفاد قائد السيارة بمضمون ما تقدم، وأضاف بأنه فوجئ بالمذكورة ولم يتمكن من مفاداتها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.