تفاصيل موجة أمطار تضرب البلاد 72 ساعة.. تصل القاهرة مصحوبة بنشاط للرياح

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم أمطارًا بالرغم من طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على الأنحاء كافة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم

ويتوقع الخبراء أن تشهد البلاد اليوم أمطارًا خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما أشار الخبراء لاحتمالية سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

استمرار الأمطار الثلاثاء والأربعاء

ومن المتوقع أن تستمر الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة غدًا الثلاثاء على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30%.

وتستمر الأمطار بحسب توقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يوم الأربعاء على أن تكون أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% وتسقط على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.