كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 18 ألف إصابة بكورونا.. والصين «صفر وفيات»

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 18 ألفا و671 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، بينها 60 حالة وافدة من الخارج، لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 25 مليونا، و856 ألفا، و510 حالات.

18 حالة وفاة بسبب فيروس «كورونا» في كوريا الجنوبية

وقالت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إن البلاد سجلت 18 حالة وفاة بسبب فيروس «كورونا»، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 29 ألفا و390 حالة وفاة، ووفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

الصين تسجل 569 إصابة بفيروس «كورونا» بينها 34 حالة وافدة

وفي الصين، سجلت «لجنة الصحة الوطنية»، 569 إصابة بفيروس «كورونا»، بينها 535 محلية و34 حالة وافدة من الخارج، دون تسجيل وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس.

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية»، في تقرير يومي، إلى أن البر الرئيس للبلاد، سجل 5074 حالة بدون أعراض، أمس الأحد، وفقا لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية.

وبلغ إجمالي إصابات فيروس «كورونا» في البر الرئيسي الصيني، 264 ألفا، و123 حالة، فيما ظلت حصيلة الوفيات ثابتة عند 5226 حالة وفاة.

وأضافت «الصحة الوطنية» الصينية، أن 276 مريضا بفيروس«كورونا» خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم من الفيروس في البر الرئيسي، ليرتفع الإجمالي إلى 252 ألفا و280 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء في نشرتها باللغة الإنجليزية.