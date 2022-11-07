«التنمية المحلية» تعلن اعتماد الكود التصميمي والتنفيذي للأسواق في المحافظات

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اعتمد تعميم الأدلة التصميمية للإدارة المحلية للأسواق / السويقات بالمحافظات وآلية تطبيقها، والتي تمكن الإدارة المحلية من القيام بأعمال تخطيط وتصميم الأسواق والسويقات على مستوى المدن والقرى.

تقييم إمكانية إنشاء أسواق جديدة

وأوضح آمنة، في بيان له أنه يمكن من خلال هذا التعميم قيام المحافظة بتقييم مدى استيفائها للمعايير التخطيطية والتصميمية بما يساعد متخذي القرار على تحديد مدى جدوى تطوير الأسواق في مكانها أو نقلها إلي مكان آخر، أو اقتراح إنشاء أسواق وسويقات جديدة لتلبية احتياجات السكان والوصول إلى الفاعلية والكفاءة وتحقيق أعلى استفادة لتحقيق التنمية، مشيرا إلى أن الدليل اعتمد على مجموعة من الأدوات والأساليب، وكذلك خطة العمل لتصميم الأسواق / السويقات من حيث كيفية اختيار الموقع والمعايير التصميمية.

خلق فرص عمل مستدامة

جاء ذلك في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية للارتقاء بالخدمات المحلية وتحسين جودة حياة المواطنين، وفي إطار خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعزيز قدرة المحافظات على التنمية العمرانية وتحسين جودة البيئة الحضرية للمواطنين ودعم التنمية الشاملة، تحقيقاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة حيث يقدم البرنامج مجموعة من الآليات الداعمة للاقتصاد المحلي، والتي تعد محوراً أساسياً في عملية التنمية، وخلق فرص عمل مستدامة، ودعم التنافسية، وتنمية الاقتصاد المحلي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة ومن بينها الأدلة التصميمة للإدارة المحلية للأسواق / السويقات.

الدليل يحتوي على تعريف شامل للأسواق

وأوضح الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أن الدليل يحتوي على تعريف شامل لمفهوم الأسواق والسويقات بالإضافة إلى توضيح التصنيفات المختلفة لهما، وتوضيح الإطار التخطيطي للأسواق / السويقات وأهم خصائص توزيعها من خلال نوع ومستوي الخدمة والحجم السكاني الملائم لنطاق خدمتها، ومعايير اختيار الموقع الجغرافي المناسب لتوطين الأسواق/السويقات، وعناصر مرحلة التصميم والتي تشمل التصميم التفصيلي وما يحتويه من المعايير التصميمية الخاصة بوحدات العرض بالسوق والتصميم العمراني وعناصر تنسيق الموقع موضحة بالأبعاد والرسومات الهندسية، وأيضاً تصميم عناصر الخدمات الأساسية بالسوق والمعايير و النماذج التصميمية المقترحة للبدء بمرحلة تنفيذ، والأبعاد البيئية والتخطيطية والتصميمية المختلفة في الأسواق والتي يجب أخذها في الاعتبار لتحقيق التنمية المستدامة ، وكذلك خطة عمل مكونة من مجموعة من الخطوات المحددة لإنشاء أسواق / سويقات جديدة، ومعايير استيفاء المتطلبات للسوق/ السويقة الجديدة من خلال تقييم مدى استيفاء العناصر التصميمية المختلفة لها، وتحديد الوضع الراهن للسوق / السويقة القائمة لدعم اتخاذ القرار وتحديد أسلوب التدخل إما بتطويرها أو إعادة البناء في نفس المكان أو نقلها إلى مكان آخر.