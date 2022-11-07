أبرز فعاليات «النواب» و«الشيوخ» حول COP27: طلبات إحاطة واجتماعات ومشروع قانون

أصدر البرلمان المصري بغرفتيه «النواب والشيوخ»، حصادًا نيابيًا مهمًا بأبرز الفعاليات التي عقدت خلال الفترة الماضية استعدادًا لانطلاق قمة المناخ COP27، ووفقًا للتقارير البرلمانية فقد عقدت عددًا من اللجان من بينها لجنتي العلاقات الخارجية والشؤون العربية عددًا من الاجتماعات بحضور ممثلين عن وزارتي الخارجية والبيئة لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ.

كما حرص البرلمان بغرفتيه منذ بداية دور الانعقاد الثالث على مناقشة وإصدار بعض القوانين التي ترسخ الحفاظ على البيئة، بما يتسق مع رعاية مصر لمؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالمناخ COP27 المنعقد في مدينة شرم الشيخ.

وقدم مجلس النواب إنفوجراف توضيحي بأبرز ما تمّ مناقشته وإقراره على المستويين التشريعي والرقابي.

مجلس النواب حاضر في COP27

- عقدت لجنة العلاقات الخارجية اجتماعات في شهر أكتوبر 2022 لعرض خطة مصر من أجل استضافة قمة مؤتمر المناخ (COP27) بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية، وتمّ استعراض جميع جوانب المؤتمر من قبل الوزارات المعنية وتمّ الاستماع إلى توصيات اللجنة في هذا الشأن.

- عقدت لجنة الشئون العربية اجتماعات في شهر أكتوبر 2022 لمناقشة آخر استعدادات مصر لمؤتمر المناخ (COP27) بحضور ممثلين عن وزارتي الخارجية والبيئة، تمّ خلالها بحث جميع الإجراءات ذات الصلة بالمؤتمر والوفود المشاركة والترتيبات المقترحة، وتمّ عرض توصيات اللجنة في هذا الشأن.

- عقد مجلس النواب في 6 يونيو 2022 الماضي طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزيرة البيئة حول تعدد مسببات التلوث البيئي للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية، وعن سياسة الحكومة بشأن إحلال السيارات التي تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية حفاظاً على المناخ والبيئة، وعن جهود الوزارة لمواجهة التغيرات المناخية، وعن خطة مجابهة مخاطر التغيرات المناخية وتأثيراتها ومدى الاستعدادات لمؤتمر COP27، وعن تأخر إصدار الموافقات البيئية لترخيص وتشغيل العديد من المشروعات.

- كما أقرّ المجلس في الجلسة البرلمانية من دور الانعقاد الثالث وبتاريخ 18 أكتوبر 2022 مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

دور مجلس الشيوخ في قمة المناخ

- ناقش مجلس الشيوخ في جلسته البرلمانية بتاريخ 20 ديسمبر 2021 تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب وليد التمامي، حول استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، ومدى مطابقة هذه الإجراءات مع الأجندة الدولية الموضوعة في هذا الخصوص، وفقاً للمعايير المحددة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، بحضور وزيرة البيئة وممثلين عن الوزارات المعنية، وتمّ استعراض كل التوصيات ذات الصلة بمؤتمر المناخ والإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ.

- كما عقدت لجنة الشئون الخارجية اجتماعاً مع المعنيين من وزارة الخارجية لمناقشة الاستعدادات لمؤتمر المناخ وتم استعراض خطة الوزارة والاستماع إلى توصيات اللجنة في هذا الشأن.