تحطم طائرة تنزانيا في بحيرة فيكتوريا.. نجاة 26 ومقتل 19 شخصا

أعلن رئيس وزراء تنزانيا قاسم مجاليوا، ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم طائرة تنزانيا في بحيرة فيكتوريا إلى 19 شخصًا.

وقال رئيس الوزراء التنزاني قاسم مجاليوا، إن تحطم طائرة تنزانيا في بحيرة فيكتوريا بعد وصولها إلى مطار بوكوبا حيث كان من المقرر أن تهبط الطائرة من العاصمة السابقة لتنزانيا «دار السلام»: «كل التنزانيين يشاركونكم الحزن على 19 شخصا لقوا حتفهم خلال هذا الحادث»

تحطم طائرة تنزانيا في بحيرة فيكتوريا

في التفاصيل بشأن تحطم طائرة تنزانيا في بحيرة فيكتوريا أوضحت السلطات الإقليمية وشركة الطيران أن 26 ناجيا من أصل 43 شخصا كانوا في الرحلة «بي دبليو 494» تم نقلهم إلى المستشفى في المدينة الواقعة على ضفاف البحيرة في منطقة كاغيرا.

وأكدت خطوط بريسيجن، أكبر شركة طيران خاصة في تنزانيا، في بيان أمس وقوع حادث أدى إلى تحطم طائرة كانت تقل 43 راكبا في بحيرة فكتوريا.

ونجح المنقذون في نقل 26 ناجيا إلى بر الأمان بعد تحطم طائرة بريسيجن إير بسبب سوء الأحوال الجوية وعلى متنها 43 راكبا، بينهم 39 مسافرا وطياران اثنان وطاقم من شخصين، كانوا في الرحلة «بي دبليو 494» وفقا لقناة فرانس 24.

وكانت هيئة الإنقاذ والإطفاء قد أعلنت في وقت سابق مقتل 3 أشخاص في تحطّم الطائرة قبيل هبوطها في مدينة بوكوبا شمال غرب البلاد.

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يعزي ذوي ضحايا حادث الطائرة

يشار إلى أن طائرة تنزانيا التي تحطمت في بحيرة فيكتوريا أقلعت من العاصمة الاقتصادية دار السلام، متوجهة إلى المدينة المطلة على بحيرة فكتوريا في منطقة كاغيرا.

وقدم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، والأمين العام لمجموعة شرق إفريقيا بيتر ماثوكي، تعازيه لأسر الضحايا.

وكتب موسى فقي محمد على تويتر: «قلوبنا وصلواتنا مع أهالي ركاب الطائرة التي تحطمت في بحيرة فكتوريا ونتضامن بشكل كامل مع حكومة وشعب تنزانيا».