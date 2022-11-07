أغنية هتجوزك لتامر حسني تحتل المركز الثالث على موقع يوتيوب

احتلت أغنية هتجوزك للفنان تامر حسني، المركز الثالث في الأكثر استماعا علي الموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وذلك بعد طرحها منذ ثلاث أيام فقط، حيث حققت نجاحًا كبيرًا، فور طرحها في إطار أحداث فيلم «بحبك»، الذي يعرض حاليا بجميع دور العرض بمصر، والوطن العربي، وعدد من دول الأجنبية.

أغنية «بحبك» تحقق نجاحًا كبيرًا

وحظت أغنية هتجوزك لتامر حسني، بردود فعل واسعة، حيث كتب أحد المتابعين: «الراعي الرسمي للأفراح الفترة الجاية، عمرك ما تلاقي فنان بيغامر في أغانيه زي تامر حسني والنتيجة في الآخر بتكون خارج التوقعات».

وعلق آخر على أغنية هتجوزك لتامر حسني قائلًا: «الأغنية فوق الروعة يا تامر، حبيتها جدًا كنا محتاجين أغنية فيها فرح وحلاوة للدنيا زي الأغنية دي، شكرًا ليك يا أحلى تامر».

تحضيرات تامر حسني لفيلمه الجديد

كان تامر حسني، أعلن منذ يومين، في لقاء مع برنامج «the insider بالعربي»، بدء تحضيره لفيلمه السينمائي الجديد، ومن المقرر أن يتولى كتابة قصة وسيناريو الفيلم الجديد الخاص به، أما الإخراج فستتولاه المخرجة سارة وفيق التي تعاونت معه من قبل في فيلم «مش أنا» وحققا نجاحًا كبيرًا سويًا

نجاح تامر حسني في فيلم «بحبك»

ويحقق تامر حسني نجاح كبير حاليا، من خلال فيلم «بحبك»، بطولة هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدي المفتي، مدحت تيخا، شهد الشاطر، عالية راشد، فرح الزاهد، سمر محمد متولي، أحمد عزمي، فرح كمال.