المشدد 15 عاما لعامل أنهى حياة آخر بسبب خلافات الجيرة في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، حكما بالسجن المشدد 15 عاما ضد عامل أنهى حياة آخر رميا بالرصاص؛ لخلافات الجيرة بينهما بمركز أخميم بمحافظة سوهاج.

وترجع الواقعة إلى يناير عام 2022، عندما تلقى مركز شرطة أخميم إخطارا من مستشفى سوهاج الجامعي، يفيد بمصرع المدعو «ع. م» عامل، يقيم بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، مصاب بطلقات نارية، وتوفي أثناء اسعافه، وتم نقله لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة.

مشاجرة لخلافات الجيرة

ودلت تحريات وحدة البحث الجنائي، إلى أن وراء الواقعة «م. ع. م»، جار المتهم، حيث أطلق عليه وابلا من الرصاص أثناء حدوث مشاجرة بينهما لخلافات الجيرة.

ضبط المتهم وإحالة القضية لجنايات سوهاج

وتم ضبط المتهم والذى اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات الجيرة بينهما، وتحرر محضر بالواقعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد 15 عامًا، على المتهم.