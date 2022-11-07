محللة بجامعة بريمين الألمانية: التغير المناخي يهدد رفاهية الإنسان

قالت رئيس قسم تقييم وتحليل نموذج النظام الأرضي بجامعة بريمين الألمانية، فيرونيكا آيرينج، إنّ التغير المناخي أصبح متطورا بشكل غير مسبوق مؤخرا، والجميع يلاحظ ذلك، موضحة أنّ انبعاثات الغازات الدفيئة تزيد كل عام، كما تمركز ثاني أكسيد الكربون 416 جزءا من المليون بزيادة كبيرة عن السنوات السابقة، ووصل الاحترار العالمي إلى 1.1 درجة مئوية مقارنة بحقبة ما قبل الثورة الصناعية، ما يشير إلى تهديد رفاهية الإنسان وصحته.

ظواهر جوية شديدة القسوة

وأضافت آيرينج خلال كلمتها في قمة الرؤساء بمؤتمر المناخ COP27 المنعقد في شرم الشيخ، أنّ العالم يعاني من ظواهر جوية شديدة القسوة، لم تكن لتظهر دون تدخلات الإنسان في التغيرات المناخية، أو التلاعب بالنظم الأيكولوجية، لافتة إلى أنّ تقارير السنوات الأخيرة ترصد حجم الانبعاثات الكربونية المتزايدة في الغلاف الجوي، وبقاء الاحترار العالمي في تزايد بدرجة ونصف، وهي إشارة قوية لأهمية العمل للسيطرة على التغيرات المناخية.

معلومات دقيقة حول النظام البيئي

وأشارت رئيس قسم تقييم وتحليل نموذج النظام الأرضي بجامعة بريمين الألمانية، إلى أنّ هناك معلومات دقيقة عن النظام البيئي والاحتماليات البيئية في المستقبل، والأدلة العلمية في مجملها تؤكد أنّ تغير المناخ تهديد حقيقي لرفاهية الإنسان وصحة الكوكب، وجميع الأعمال التي تصب في التكيف والتخفيف يمكنها أن تكون فرصة لتحقيق مستقبل أفضل للجميع وتجنب الأزمة والكارثة البيئية، لافتة إلى أهمية أن نغير نظامنا في الانتقالات والتعاملات بشكل عام للحفاظ على النظم الأيكولوجية.