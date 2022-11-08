حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 8-11-2022 عاطفيا ومهنيا

أصحاب برج العذراء من الشخصيات الصريحة والتي لا تخشى التحدث عن رأسها كما هو فهو يرفض المجاملات أو النفاق، وعلى الرغم من أنه شخص اجتماعي، إلا أنه لا يخشى البقاء وحيدًا بعيدًا عن كل ما يخالف معتقداته.

ولأصحاب برج العذراء محبي معرفة التغيرات التي تطرأ على الخرائط الفلكية بشكل يومي، تنشر بوابة «الوطن» حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستويين المهني والعملي لمواليد برج العذراء، الشمس في منزل العلاقات تساعدك على التوصل لاستنتاجات مهمة وتمنحك قدرة على إبراز مواهبك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تقول «فؤاد» إن خسوف القمر بمنزل الحظ يساعدك أن تتفهم مشاعر الآخرين وتستطيع أن تقدم لمسات بسيطة تعني الكثير لمن يحبونك.

مشاهير برج العذراء

ينتمي العديد من المشاهير إلى هذا البرج، أبرزهم مطرب الرومانسية الفنان الكبير كاظم الساهر، المطرب اللبناني وائل كافوري، الفنانة ريهام حجاج، بالإضافة إلى الفنانة الشابة منة فضالي، مصطفى فهمي، وخالد النبوي والممثلة الهندية كارينا كابور.