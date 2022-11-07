إصابة شخصين في تصادم بين سيارة ودراجة نارية بالفيوم

أصيب شخصان في حادث تصادم، وقع بين دراجة بخارية، وسيارة ملاكي، أمام الوحدة المحلية لمجلس ومدينة طامية، بمحافظة الفيوم، وجرى نقلهما لمستشفى طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة،.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن محافظة الفيوم، إخطارا بوقوع حادث تصادم، بين دراجة بخارية وسيارة ملاكي، ووجود مصابين وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة طامية، وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث.

نقل المصابين للمستشفى

وبالانتقال لموقع الحادث تبين وجود مصابين، وتم نقل المصابين، إلى مستشفى طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث تصادم سيارتين ميكروباص بسوهاج

وكان قد وقع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بمحافظة سوهاج راح ضحيته 7 أشخاص، بينما أصيب 24 آخرين، وذلك بطريق البحر الأحمر عند الكيلو 60 بجوار صينية مركز أخميم، ودلت تحقيقات الجهات المختصة، أن سبب الحادث السرعة الزائدة وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.