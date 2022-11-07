شروط فتح محل تموين والأوراق المطلوبة.. 7 معايير منها مساحة المحل والسمعة

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، شروط فتح محل تموين لصرف السلع المدعمة من الحكومة لمحدودي الدخل، في إطار رفع الأعباء عن كاهلهم، وذلك في جميع محافظات مصر.

وفيما يلي، نعرض شروط فتح محل تموين والأوراق المطلوبة وفق المعلن من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

شروط فتح محل تموين

وبحسب وزارة التموين، فإن الشروط الواجب توافرها في الراغبين في فتح منافذ تموينية، تمثلت فيما يلي:

- أن يكون المتقدم كامل أهلية.

- لا يعمل المتقدم في القطاع الحكومي أو العام.

- يكون المتقدم حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة.

- يشترط أن يمتلك المتقدم محل تجاري حاصل على ترخيص من الجهات المختصة.

- أن يكون المكان مناسب، وألا تقل مساحة المحل عن 30 مترا، وأن يكون مجهز بثلاجة عرض وتوفير مخزن مناسب للسلع.

- أن يمتلك المتقدم سجلا تجاريا وبدون أن يكون مر عام على قيده، وبطاقة ضريبية، وشهادة صحية، واستخراج صحيفة حالة جنائية حديثة.

- كتابة والتوقيع على إقرار وتعهد بشراء ماكينة الصرف، مع إجراء الصيانة اللازمة للماكينة على حسابه الخاص.

الأوراق المطلوبة لفتح منفذ تمويني

وجاءت الأوراق المطلوبة لفتح منفذ تمويني كالآتي:

- صورة رخصة من الحى لنشاط البقالة.

- صورة قيد السجل التجاري مضى عليها عام أو موافقة المحافظ على الاستثناء.

- صورة بطاقة ضريبية.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- صورة شهادة صحية.

- كشف بعدد أصحاب البطاقات التموينية الذين يرغبون فى صرف السلع التموينية من هذا المنفذ، ويتم اعتماده بعد حصوله على 50 بطاقة بالمدن أو 30 بطاقة بالقرى.

- المستند المثبت لشخصية مقدم الطلب (للاطلاع)، وترفق صورة على أن يتم تعديل المهنة إلى تاجر تمويني «بقال».