وزير البيئة العراقي لقناة القاهرة الإخبارية: لابد من شراكات عالمية لمواجهة تغير المناخ

قال الدكتور جاسم الفلاحي، وزير البيئة العراقي، إننا نثق أن مؤتمر المناخ قادر على مواجهة تأثير التغيرات المناخية، وتبقى الجهود قاصرة إن لم تكن هناك شراكات وتبادل خبرات وشراكات على المستوى العالمي، وتبادل خبراء ما بين دول المنطقة إقليميا، وكذلك العمل لمواجهة تأثير التغير المناخي، سواء على مستوى الشح المائي والانخفاض غير المسبوق في معدلات تساقط المطر، والارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة.

وأضاف خلال استضافته على هامش قمة المناخ على شاشة «القاهرة الإخبارية»، «هناك احترار، وبدأ على مدى على أكثر من 300 عام، وحسمه اتفاق باريس للتغير المناخي، بأن المسؤولية مشتركة لكل دول العالم لمواجهة هذه الظاهرة، ونعتقد ونتيقن أن الدول الصناعية الكبرى تتحمل على مدى أكثر من 300 عام المسؤولية التاريخية على ظاهرة الاحتباس الحراري والدول النامية هي الأكثر تضررا».

وتابع وزير البيئة العراقي: «الدول النامية هي الضحية، وبالتأكيد الآلية التعويضية التي أنشأت بموجبها صندوق المناخ الأخضر، يجب أن تُفعل لتمكين الدول النامية والأقل نموا لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية».